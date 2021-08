Dode en zwaargewonde bij botsing auto tegen boom bij Silvolde

Is Oude IJssel­streek de meest toeganke­lij­ke gemeente van Nederland? ‘Het is hier echt goed voor elkaar’

26 augustus ULFT - Wat hebben Zwolle, Rotterdam, Harderwijk en Oude IJsselstreek met elkaar gemeen? Al deze gemeenten zijn doorgedrongen tot de laatste twaalf in de verkiezing ‘Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland’. Roy Splithof en Sandra Gosseling, beiden lid van de werkgroep Onbeperkt Meedoen in Oude IJsselstreek hopen vurig dat de gemeente de titel in de wacht sleept.