Dode gevonden in woning in Neede

Docu Ode aan Vorden gaat sneller dan verwacht op herhaling

Het oorspronkelijke plan was om eenmaal in de vijf jaar het tijdsbeeld van het dorp Vorden enkele malen te vertonen. Die reeks stond voor het jaar 2022 gepland. Maar Fons Rouwhorst bezweek uiteindelijk voor de vele verzoeken om dat tijdsbeeld - zijn documentaire Ode aan Vorden - deze maand nog een paar keer over het voetlicht te brengen. Vrijdag, zaterdag en zondag is de docu te zien in een uitverkocht Kulturhus.