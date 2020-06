Dode gevonden in woning Neede, politie houdt verdachte aan

Het is nu zeker: vermiste hond Sacha is vermoord en begraven in Winters­wijk

16:50 WINTERSWIJK - Na bijna een jaar is duidelijk geworden wat er is gebeurd met hond Sacha, de 1-jarige teef die medio juli vorig jaar op mysterieuze wijze verdween in Winterswijk. De hond is vermoord en haar resten zijn vervolgens begraven. Dat blijkt uit analyse van dna-materiaal uit botten die zijn gevonden in een bos nabij de Kievitsweg.