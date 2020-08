Dode man gevonden op fietspad in buitengebied Silvolde; politie sluit misdrijf uit

Bejaarde fietsen­dief loopt in Doetinchem tegen de lamp door zendertje; tweede aanhouding in korte tijd

13:18 DOETINCHEM - De politie heeft opnieuw een fietsendief op heterdaad betrapt in Doetinchem. Het gaat om een 65-jarige man uit Winterswijk. De dief stal vrijdag in Doetichem een e-bike. Hij zette het rijwiel op de fietsendrager van zijn voertuig en reed naar zijn woning in Winterswijk.