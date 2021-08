Dode man in Breedenbroek had geen schoenen meer aan

BREEDENBROEK - Hoe is een dode Turkse man op het Beggelderpad in Breedenbroek terecht gekomen? het televisieprogramma Opsporing Verzocht besteedde dinsdagavond aandacht aan de zaak.

Vrijdagochtend 6 augustus werd langs het pad in het buitengebied bij Breedenbroek iets voor 7 uur ‘s ochtends het levenloze lichaam van een man gevonden door een voorbijganger. Was in eerste instantie onduidelijk wat de identiteit van de man was, later bracht de politie naar buiten dat het om een 62-jarige man uit Turkije gaat.

Direct al gaf de politie aan te vermoeden dat het om een misdrijf gaat. Om zoveel mogelijk informatie te verkrijgen heeft de politie een foto van de man openbaar gemaakt. Daarnaast werden langs de smalle weg twee grote matrixborden geplaatst. ‘Was u hier tussen 5 augustus 19 uur en 6 augustus 7 uur?’, staat op de borden. ‘Bel de politie’. De politie hoopte op deze manier meer informatie te krijgen over de wandel en handel van het Turkse slachtoffer in de Achterhoek.

Niet-natuurlijke dood

In de uitzending van Opsporing Verzocht bevestigde de politie dat de man, wiens naam Ismail Yamak is, een niet-natuurlijke dood is gestorven. Hoe de man aan zijn einde is gekomen wil de politie nog niet vrijgeven, omdat de NFI nog volop bezig is met het onderzoek.

Een opvallend detail is dat de man geen schoenen aan had op het moment dat hij werd gevonden. Uit het feit dat de sokken aan de onderkant schoon waren, concludeert de politie dat hij op die plek is neergelegd, en er dus anderen bij betrokken zijn.

Nog niet lang in Nederland of Duitsland

Verder weet de politie nog niet veel over Ismail Yamak. Ze gaat er vanuit dat man nog maar enkele weken in Nederland en/of Duitsland was en wil graag in contact komen met mensen die hem gekend hebben of de laatste tijd hebben ontmoet. De politie wil verder in contact komen met mensen die kunnen vertellen wat hij in de weken voor zijn dood deed.

Verder doet de politie opnieuw de oproep om iedereen die op het Beggelderpad is geweest tussen donderdag 5 augustus 19.00 uur en 6 augustus 7.00 uur zich te melden. Ook is de politie benieuwd naar dashcambeelden.

De uitzending werd in het Turks ondertiteld.