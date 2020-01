Dode ongeval Geesteren is 74-jarige man uit Berkelland, omstanders redden vrouw (72)

Na zeven keer wint Huub Veenes eindelijk de nieuwsquiz: ‘Heel mooi’

8:01 DOETINCHEM - Huub Veenes (62) uit Doetinchem heeft gistermiddag de finale van de Achterhoekse Nieuwsquiz 2019 op zijn naam geschreven. Veenes toonde zich in De Gruitpoort in Doetinchem de beste van veertien finalisten, die waren uitgenodigd omdat zij de quiz die kort voor kerst in De Gelderlander stond het best hadden gemaakt.