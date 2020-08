Dode vissen uit Duitsland drijven Nederland binnen

,,De vissen zijn gestorven als gevolg van zuurstofgebrek in het water in Duitsland. Daar viel in korte tijd zoveel regen, dat er maaisel in het water is gekomen in het Duitse deel van de Berkel. Daardoor zat er te weinig zuurstof in het water voor de vissen”, zegt waterschapswoordvoerder Lotte Guest.

Ook in de Boven-Slinge nabij Kotten is gisteren een groot aantal dode vissen gevonden. Nog onbekend is hoe deze vissen aan hun einde zijn gekomen, daar wordt momenteel onderzoek naar gedaan.

Het waterschap heeft geen reden aan te nemen dat dit het begin is van een massale vissterfte in de wateren die ponder hun beheer vallen. Guest: ,,De waterkwaliteit is overal redelijk tot goed op orde. Af en toe krijgen we een melding van een enkele dode vis, maar dat is nog geen reden tot bezorgdheid.”