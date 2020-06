Dode vrouw in woning Neede, man met bloed op kleding aangehouden

UpdateNEEDE - In een woning aan de Thoomsenweg in Neede heeft de politie donderdag aan het begin van de avond een dode vrouw gevonden. Zij is door geweld om het leven gebracht. Er is een man aangehouden.

Donderdag even na 17.00 uur kreeg de politie een melding dat er iets aan de hand zou zijn in een woning aan de Thoomsenweg in Neede. Eenmaal ter plaatse trof de politie een dode vrouw aan. De leeftijd van het slachtoffer wordt niet gedeeld.

De politie laat weten dat de vrouw door geweld om het leven is gekomen. Er is een man aangehouden. Deze verdachte is aangetroffen op het plaats delict en had bloed op zijn kleding. Over de relatie tussen de verdachte en het slachtoffer doet de politie geen uitspraak. „Zijn betrokkenheid wordt onderzocht”, aldus de politie.

Het onderzoek is in volle gang en er werd donderdagavond een PD-unit geplaatst.

Omstanders schetsen beeld

De straat en het betreffende appartementencomplex zijn donderdagavond afgezet met linten. De politie is bezig met een onderzoek in het complex. Het is verder relatief rustig aan de Thoomsenweg. Zo nu en dan stopt een voorbijganger om te kijken wat er gaande is.