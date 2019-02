Dodelijk ongeval in Haarlo: bestuurder (59) overlijdt na botsing met kleine vrachtwagen

Waarom mag in Willibror­dus­school in Ruurlo wel wat in ’t Spieker in Eibergen niet mocht?

7:42 EIBERGEN/RUURLO - Volgens wethouder Anjo Bosman is er niets mis met de verhuur van de Willibrordusschool aan het bedrijf Bronckhorst Hightec. Bovendien is de situatie niet te vergelijken met cultuurcentrum ’t Spieker in Eibergen, stelt Bosman. De PvdA is verbijsterd. „Dit college praat recht wat krom is.”