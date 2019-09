Dodelijke spoorwegovergang nog niet dicht door procedures

In maart van dit jaar is door de gemeenteraad besloten dat drie onbewaakte spoorwegovergangen ‘op korte termijn’ gesloten zouden worden. Een half jaar later zijn de overgangen nog altijd open voor verkeer, met een wel heel wrang gevolg. Dat erkent ook de woordvoerder. ,,Probleem is dat sluiting van de ene overgang gevolgen heeft voor de andere overgangen. Besloten is daarom het als geheel aan te pakken. We zijn nog aan het praten over één overgang.”