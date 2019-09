Dodelijke spoorwegovergang waarschijnlijk vandaag nog dicht

Het college is in gesprek met de gemeenteraad, ProRail en andere betrokkenen.



In maart van dit jaar is besloten dat drie onbewaakte spoorwegovergangen ‘op korte termijn’ gesloten zouden worden. Een half jaar later zijn de overgangen nog altijd open voor verkeer, met een wel heel wrang gevolg.



Dat erkent ook de woordvoerder. ,,Probleem is dat sluiting van de ene overgang gevolgen heeft voor de andere overgangen. Besloten is daarom het als geheel aan te pakken. We zijn nog aan het praten over één overgang.”



Op de uitkomsten van die besprekingen wordt dus niet langer meer gewacht.

Lees ook Play Automobiliste (63) overleden door botsing met trein op onbewaakte overweg bij Winterswijk Lees meer

Geschrokken

Tot groot genoegen van een buurtbewoner, die een dag na het ongeluk nog zichtbaar geschrokken is. ,,Het is toch verschrikkelijk wat er gebeurd is. Laat die overgang maar heel snel dichtgaan.”

Dat geluid laat ook Dick Graven uit Aalten horen. Hij komt voorbij op zijn racefiets. ,,Ik hoorde gisteravond de traumahelikopter. Ik wilde weten welke overgang het precies was. Er zijn heel wat onbewaakte overgangen tussen Aalten en Winterswijk. Vorig jaar is ook een ongeluk gebeurd bij Aalten. Natuurlijk was het beter geweest als de overgang al aangepakt zou zijn. Dat had een leven gescheeld. Je zou maar familie zijn. Al begrijp ik de boeren ook wel hoor. Die zitten natuurlijk niet te wachten op een afsluiting. Maar laat ze de boel maar snel afsluiten.”

Niet opgemerkt