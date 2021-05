Dodenherdenking NOS vanavond deels vanuit Winterswijk, opnames in geheim voorbereid

Vanwege het thema dit jaar, Vrouwen in Verzet, is voor de locatie in Winterswijk gekozen bij het standbeeld van de nationale verzetsheld ‘tante Riek’ in het Winterswijk Vrijheidspark. ,,Voor veel mensen is het onbekend dat zij zo'n grote rol heeft gespeeld in het verzet", zegt Onno Duyvené de Wit van de NOS.