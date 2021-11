‘Doe ik er nog wel toe?’, vragen ouderen zich af. ‘Er is meer dan alleen het lichaam’

Zingeving speelt een belangrijke rol bij het welzijn van ouderen. ,,Het leven bestaat uit meer dan alleen het lichaam”, zegt coördinator Bo van Aalst van Willem, Hart voor levensvragen. Zo heet het bureau officieel.



Geestelijk verzorgers aan huis werden tot nog geen drie jaar geleden alleen nodig geacht in de verpleeg- en ziekenhuizen of in de kerken. Maar de gedachte dat ouderen thuis in hun laatste levensfase niet zitten te wachten op een gesprek over de zin van het leven, kan in de prullenbak.



Gesprekken hierover door geestelijke verzorgers, sinds 2019 financieel ondersteund door de overheid, worden in de Achterhoek gedaan door de stichting Willem. Daar blijkt heel veel vraag naar.



,,Ouderen blijven veel langer thuis wonen dan vroeger. De thuiszorg is enorm gegroeid. Maar zorgverleners hebben vanwege tijdsdruk bijna geen ruimte meer voor gesprekken over zingeving, terwijl de behoefte er natuurlijk wel is. Het leven bestaat uit meer dan alleen het lichaam”, zegt Van Aalst.