Doek valt voor autorally in Berkelland

EIBERGEN – De ACTronics Achterhoek Rally gaat niet door. De vergunning is geweigerd door de gemeente en organisator Marijn Visser betwijfelt in een eerste reactie of er met deze argumenten om de vergunning niet te verlenen ooit nog wel een rally in Berkelland kan worden gehouden. “Eigenlijk denk ik van niet.”

Het is volgens Visser zelfs de vraag of dit besluit voor andere rally’s gevolgen gaat krijgen. Uit de quickscan Flora en fauna voor de omgevingsvergunning wordt volgens de gemeente onvoldoende aannemelijk gemaakt dat er geen onomkeerbare schade zal ontstaan aan beschermde dier- en plantsoorten door de rally. Visser: “Dat gaat zover dat je eigenlijk wel mag concluderen dat het er na de eerste editie in 2019 geen tweede meer komt in deze gemeente.”

Over twee weken raast een van de proeven van de Conrad Twente Rally over de wegen rond Rietmolen, op een steenworp afstand van klassementsproeven in Eibergen. Visser maakt zich grote zorgen over andere evenementen in de regio. Tot voor kort werd er vanuit het westen van het land met jaloerse blikken naar het oosten des lands gekeken hoe relatief makkelijk hier nog een rally kon worden georganiseerd. Dat station lijkt volgens Visser met het oordeel maandagavond van de gemeente Berkelland wel gepasseerd.

“Zelfs het servicepunt op de Kiefte is afgekeurd. Nota bene een industrieterrein. Vanwege de bedrijvigheid behorende bij een industriegebied kan hier geen servicepunt worden ingericht. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. We zullen ons dinsdagmorgen beraden op de situatie voor we met een verklaring naar buiten komen. Eerst moeten we rijders, sponsors en andere belanghebbenden informeren dat ook de editie 2021 van de ACTronics Achterhoek Rally niet doorgaat. Dit gaan we er niet meer doorheen slepen en ik denk nooit meer.”

Enorme tegenvaller

Visser acht het niet alleen een enorme domper voor zijn rally, maar voor de rallysport in het algemeen in Nederland. ,,We waren goed bezig en werden met het volgen van de procedures en de zorgvuldigheid daarbij door de gemeente zelfs een voorbeeld genoemd voor andere evenementenorganisaties. Dat de aanvraag dan zo wordt afgeschoten is echt een enorme tegenvaller.”