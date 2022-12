Doelpunten gezocht voor zaterdagselectie FC Winterswijk nu de sterke spits ontbreekt

Lochemse (36) in shock na antisemiti­sche aanval op woning: ‘Ik werd echt misselijk, het voelde unheimisch’

Misselijk, dat werd de 36-jarige bewoner van de Walderstraat 12 in Lochem toen ze zaterdagochtend thuiskwam. Eerst zag ze dat haar voordeur was ingetrapt, daarna merkte ze een davidster en het woord Jood op, gekerfd in de muur van haar huis. ,,Het is al heftig als je deur is ingetrapt, maar de antisemitische lading geeft me een unheimisch gevoel.’’

