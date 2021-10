Doesburg houdt extra grote terrassen na coronatijdperk: ‘Om groeiend aantal toeristen zitplek te bieden’

VIDEO Paul (70) blaast nieuw leven in eeuwenoude Lochemse molen en gaat erin wonen: ‘Een hels karwei’

15 oktober Het is het laatste pronkstuk in de carrière van beeldend vormgever en architectuurhistoriscus Paul Kok (70). De renovatie van de bijna twee eeuwen oude Molen De Hoop in Lochem. De karakteristieke molen langs de Berkel dreigde gesloopt te worden voor nieuwbouw, maar dankzij Kok krijgt het een nieuwe invulling. Hij renoveert de molenromp en bouwt er een woning aan vast. ,,Wonen in molen met uitzicht op de Berkel, dat is toch prachtig?”