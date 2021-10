Doesburg krijgt eindelijk glasvezel; start aanleg begint komende week

Achterhoek­se akkerbou­wer zet vol in op pompoenpit­ten: ‘Waarom uit China halen als we ze ook hier kunnen telen’

16 oktober DE HEURNE - De Achterhoekse akkerbouwer Gert Smits zet vol in op de teelt van pompoenen. Niet voor in de soep of als versiering, maar voor de pitten in de oranje vrucht.