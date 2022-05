Doesburg sportief evenement rijker: opblaasbare hindernissen aan de IJsssel

Mosterd- en Hanzestad Doesburg heeft er weer een evenement bij. Na de Hanzedag, Doesburg Binnenste Buiten en Montmartre-markten is er de Inflatable Run. Sportievelingen beklimmen diverse metershoge hindernissen in de Turfhaven aan de IJssel. Niet voor een medaille, maar voor een voldaan gevoel en het applaus van tientallen toeschouwers.

Femke en Michel Arkema uit Doesburg namen met zoontje Kian (4) deel aan de zogenoemde Familierun. ,,Heerlijk”, riep Femke na de laatste hindernis. ,,Lekker bewegen en het is ook nog gezellig, zo met zijn allen. Het weer is ook perfect, niet te warm maar wel zonnig”, zo gaf ze aan.

Quote Wij wonen komen oorspronke­lijk uit Dieren en wonen nu pakweg 5 jaar in de binnenstad van Doesburg. Je weet dat daar vaak iets is te doen. Dat hoort erbij Femke Arkema

Sommige Doesburgers vinden de evenementenkalender van het Hanzestadje inmiddels wel erg vol, maar Femke juicht de komst van de Inflatable Run juist toe. ,,Wij wonen komen oorspronkelijk uit Dieren en wonen nu pakweg 5 jaar in de binnenstad. Je weet dat daar vaak iets is te doen. Dat hoort erbij”, zei ze.

De man achter het nieuwe sportieve evenement in Doesburg is Tony Ashek uit Giesbeek. Ashek wil meer mensen aan het sporten krijgen. ,,Circa 80 procent van de Nederlanders sport niet. Dat percentage is te hoog. Maar sporten moet niet als een verplichting voelen. Het moet leuk zijn. Dat werkt het beste. En ik denk dat mensen de Inflatable Run leuk vinden”, zei hij.

Burgemeester Loes van der Meijs verrichtte rond 11.00 uur het startschot voor de zogenoemde Familierun. Aan het evenement in de Turfhaven namen circa 300 waaghalzen deel. Werknemers van diverse bedrijven in de regio, maar ook vaders, moeders en kinderen. Een diskjockey draaide opzwepende muziek en het sfeertje zorgde ervoor dat de meeste deelnemers de hoogste hindernis ook namen: een sprong van enkele meters naar beneden.

De Inflatable Run is geen wedstrijd, benadrukte Ashek. Mensen bepalen zelf hun tempo en welke hindernis zij wel of niet nemen, vertelt de Giesbeker, die in de Liemers ook bootcamps en triathlons organiseert. ,,In Doesburg organiseerde ik al tweemaal de Doesburg City Run en wat mij betreft krijgt ook de Inflatable Run een vervolg komend jaar”, zei hij.

Quote We zoeken vers bloed voor de jeugdbrand­weer, maar we zijn hier ook om een leuke dag te beleven Bart Daamen

De jeugdbrandweer van Doesburg was ook aanwezig. Ze hoopten tijdens de Inflatable Run nieuwe leden, want een of enkele verse krachten zijn meer dan welkom, zo legde Bart Daamen (17) namens de jeugdbrandweer uit. ,,Bij de jeugdbrandweer worden kinderen van 12 tot en met 17 jaar klaargestoomd voor de echte brandweer. Ook die kunnen in Doesburg vers bloed gebruiken. Maar we zijn hier ook om een leuke dag te beleven.”