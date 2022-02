Doesburg stadhuis als toeristenmagneet na miljoenenklus: prehistorisch mammoetbekken in centrale hal

DOESBURG - Een enorme uitdaging. Dat is de renovatie en herinrichting van het stadhuis in Doesburg. Want hoe een gebouw te verduurzamen waarvan het oudste gedeelte eind veertiende eeuw is gebouwd?

De gemeente dacht eruit te zijn, maar nieuwe inzichten en de coronapandemie hebben de plannen gewijzigd. Zo zou de bestuursvleugel al in 2020 worden aangepakt, maar dat wordt nu op zijn vroegst 2023. Ook komt er een herindeling van de ruimtes. ,,Voor corona had elke medewerker een eigen werkplek en hadden we zelfs een paar reserveplekken. Dat is niet meer van deze tijd”, zegt wethouder Arthur Boone.



In het stadhuis op de hoek van de Philippus Gastelaarsstraat worden bepaalde afdelingen wellicht elders ondergebracht zodat er ruimte ontstaat voor de komst van het stadsarchief, de bibliotheek of het VVV-kantoor.



Een combinatie daarvan kan ook. ,,Er zijn meerdere scenario’s met elk een ander prijskaartje. We delen die na de verkiezingen met de nieuwe gemeenteraad”, aldus Boone.

Quote Voor corona had elke medewerker een eigen werkplek en hadden we zelfs een paar reserve­plek­ken. Dat is niet meer van deze tijd Arthur Boone

Létterlijk het huis van de stad

Het laatgotische stadhuis van Doesburg moet letterlijk het huis van de stad worden. Het stadsarchief zit nu nog in een groot gemeentelijk pand aan de Nieuwstraat, maar dat gebouw komt te koop te staan. Boone: ,,Het stadsarchief is ontzettend waardevol, wij vinden dat dat in Doesburg moet blijven. Onze wens is het meer toegankelijk te maken, mensen de gelegenheid geven ons archief te bewonderen.”

De centrale hal van het stadhuis is nu nog ‘een blackbox’, zoals Boone het noemt. Het is een mooie plek met oude schilderijen, maar veel Doesburgers weten dat niet. Boone: ,,We willen een tochtsluis maken in de hal, die de kou buiten houdt. Doesburgers en toeristen moeten uitgenodigd worden de hal in te lopen. Enkele jaren geleden is er een enorm mammoetbekken gevonden in Doesburg. Dat fossiel wordt in de hal tentoongesteld.”

Volledig scherm Stemmen in gemeentehuis van Doesburg vorig jaar. Met rechts het oude gedeelte en in het midden de entree die midden jaren 90 van de vorige eeuw is gerealiseerd. © theo kock persfotografie

5 tot 10 miljoen euro

Het werk aan het rijksmonument en de daarmee samenhangende herinrichting en verhuizing van afdelingen naar andere locaties kost miljoenen. Hoeveel precies weet Boone nog niet, maar hij denkt aan een bedrag tussen de 5 en 10 miljoen euro. ,,Bouwmaterialen worden steeds duurder, het gaat om tientallen procenten. En het zal moeilijk worden in deze tijd een aannemer te vinden die op relatief korte termijn aan het werk kan.”

Voor restauratie en verduurzaming van de bestuursvleugel van het stadhuis had de provincie een subsidie van bijna 520.000 euro over, maar de termijn daarvoor verloopt dit najaar. Boone: ,,Een deel is al gebruikt, maar een groot deel ook niet. Dat gaat ook niet meer lukken. We zijn met de provincie in gesprek en er zijn wellicht mogelijkheden om subsidies te krijgen voor de nieuwe plannen.”

Verduurzaming stadhuis moet stimulans zijn voor eigenaren monumenten in Doesburg Volledig scherm Arthur Boone. © Jan Ruland van den Brink Doesburg telt ruim 400 monumenten. Het bekendste monument is het laatgotische stadhuis. Medio 2023 wordt het gerestaureerd en verduurzaamd en de gemeente hoopt dat veel monumenten volgen. Hanzestad Doesburg heeft 243 gemeentelijke en 168 rijksmonumenten. Daarnaast staan er in het mosterdstadje nog eens circa 500 karakteristieke panden die net geen monument zijn, maar wel dezelfde problematiek kennen, laat Marinus Lenselink namens de gemeente weten. ,,Veel monumenten zijn oud en slecht geïsoleerd. Wij willen eigenaren helpen bij het verduurzamen.” Doesburg heeft een hulplijn geopend voor eigenaren van monumenten die informatie willen. Lenselink: ,,We merken dat monumentenbezitters nu nog wat terughoudend zijn als het aankomt op verduurzamen. Het is prijzig, maar eigenaren willen ook dat de uitstraling van hun pand ongewijzigd blijft. Ze zijn trots op hun pand. De energiecoaches van AGEM waarmee Doesburg samenwerkt helpen bij het maken van keuzes en ze helpen bij het zoeken naar de juiste aannemer.” De opknap van het stadhuis moet laten zien dat het kan: een eeuwenoud monument verduurzamen zonder dat oude elementen worden aangetast. Het oudste gedeelte van het stadhuis is niet of nauwelijks geïsoleerd, het nieuwe gedeelte uit 1996 redelijk. Uitdagingen zijn vooral de isolatie van de kwetsbare glas-in-lood ramen en de inbouw van een nieuw klimaatsysteem waarmee de vertrekken verwarmd en gekoeld kunnen worden. Lenselink: ,,Het oude gedeelte kent een vochtprobleem. Dat is mogelijk te verhelpen met toepassing van muurverwarming waarna de muren opnieuw worden gestuukt.” Tijdens de renovatie is het gemeentehuis open. Wethouder Arthur Boone: ,,Bezoekers en medewerkers zullen wel enig overlast ervaren, maar daar ontkom je niet aan bij zo’n grote klus.”

Volledig scherm Het stadhuis van Doesburg is, net als stadsbierhuys De Waag, vele malen op doek vereeuwigd. Dit schilderij is van Jan de Beijer uit 1743, met daarop de drilkooi voor het stadhuis van Doesburg. © Museum De Roode Tooren