Doesburg worstelt met toenemende parkeerdruk: meerlaags parkeren achter een wal de oplossing?

Een groene vestingwal die de auto’s op De Bleek in Doesburg uit het zicht neemt. Dat is wat Doesburger Rob Verhoef graag ziet gebeuren, mocht het aantal parkeerplekken op die plek worden uitgebreid. Zeker als er een parkeerdek komt waarover gesproken wordt. ,,Een wal neemt het blik grotendeels uit het zicht. Een soortgelijke groene wal is er al bij de Hessengracht in Doesburg”, zegt Verhoef, die in de pen is geklommen en zijn wens heeft gedeeld met de gemeenteraad.