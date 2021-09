Doesburg zoekt nieuwe bouwlocaties voor ‘eigen volk’

Bouwgrond in Doesburg is schaars. De Hanzestad ligt ingeklemd tussen water, landbouwgrond en natuurgebieden. Gebouwd wordt er wel, maar het nieuwe wijkje aan de Koppelweg trekt vooral mensen van buiten de stad, zegt Stadspartij Doesburg-raadslid Nicolette Vree. ,,Er komen 80 woningen en daarvoor hadden zich 78 Doesburgers ingeschreven. De praktijk leert dat het merendeel van die woningen is verkocht aan mensen van buiten Doesburg”, zegt ze.

Dat er nu duurdere huizen in Doesburg worden gebouwd is niet vreemd. Het is een keuze waar de politiek achter staat. Dit omdat er in Doesburg relatief veel sociale huurwoningen zijn. Vree: ,,De bouw van appartementen en woningen in het midden- en dure segment zorgt voor een betere balans in de bevolkingsgroei. Maar het idee was dat er een doorstroom zou komen van goedkopere naar duurdere woningen met kansen voor Doesburgse starters. Maar die doorstroming is er niet gekomen.”

Stadspartij Doesburg wil daarom dat er nu door het college gezocht wordt naar bouwlocaties in en net buiten de bebouwde kom en dat er eisen worden gesteld aan de toekomstige bewoners. ,,Dat tenminste 50 procent van de huizen wordt toegewezen aan mensen die maatschappelijk en economisch zijn verbonden aan de stad. Want hoe houden we anders de jeugd in Doesburg? Dat zijn onze vrijwilligers bij verenigingen in de toekomst. We hebben nu veel vrijwilligers maar die zijn allemaal op leeftijd. We trekken nu nieuwe mensen aan en onze jeugd vertrekt.”

Volledig scherm De bouw van 80 woningen in Doesburg is in volle gang. © dG

SP, PvdA/GroenLinks, D66 en vooral de VVD kunnen zich vinden in het betoog van Vree. VVD-raadslid Hans Corporaal wil op korte termijn een lijst van mogelijke bouwlocaties van het college en PvdA/GroenLinks-raadslid Kees van Immerzeel vindt ook dat het nu niet goed gaat. ,,De doorstroming komt onvoldoende op gang”, zegt hij.

Bouwen bij zwembad Den Helder

Vree weet wel een paar plekken waar in de toekomst mogelijk gebouwd kan worden. Ze noemt de voormalig voetbalvelden in de wijk De Ooi of bij zwembad Den Helder. En wellicht op de plek waar nu nog sporthal Beumerskamp staat, mocht die ooit worden gesloopt. ,,Wees creatief en denk aan onze snel vergrijzende stad”, zegt ze.

Wethouder Arthur Boone begrijpt de zorgen, maar bestrijdt dat het merendeel van de woningen aan de Koppelweg straks wordt bewoond door ‘vestigers’. ,,Het gaat eerder om de helft. Ook denk ik dat nieuwbouw altijd voor doorstroming zorgt. Er komen immers woningen bij.”

Boone belooft creatief te kijken, maar wil tegelijkertijd niet te veel verwachtingen wekken. ,,De gemeente Doesburg heeft weinig grond. Maar we kunnen wel voorwaarden stellen aan projectontwikkelaars.”