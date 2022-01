Doesburg zoekt soldaten, monniken, bedelaars en edelmannen

DOESBURG - Het Hanzefeest keert na 4 jaar terug in Doesburg. De organisatie zoekt honderden figuranten om op 13 juni te figureren in de eeuwenoude binnenstad.

Gekleed als een monnik over de oude klinkers lopen onder de Martinikerk in Doesburg? Of je hoofd in een schavot drukken? Bedelen in vodden zonder het risico te lopen een bekeuring te krijgen? Het kan tijdens het Hanzefeest op 13 juni in het middeleeuwse centrum van Hanzestad Doesburg.

Na 4 jaar afwezigheid keert het Hanzefeest terug in Doesburg. In 2019 afgelast vanwege storm en in 2020 en 2021 was corona de spelbreker. Dit jaar moet het weer gebeuren en de voorbereiding starten komende maand als de naaisters nieuwe kleding maken. ,,We hebben al de beschikking over honderden kostuums en attributen. Ik ben zelf al eens bedelaar geweest. Ben ik op de grond gaan liggen”, vertelt Henny Slokker, een van de vele vrijwilligers van het Hanzefeest.

Aan het Hanzefeest nemen tussen de 500 en 600 mensen deel. Er is straattoneel en muziek. Marktstalletjes met oude ambachten en levende have zorgen voor sfeer. De meeste deelnemers komen uit Doesburg en omgeving, maar tijdens de laatste editie in 2018 waren er ook Duitsers. Kappert: ,,Iedereen die dat wil kan meedoen. Ze kunnen zich aanmelden via onze website. Dan plannen we een afspraak in en kunnen ze kleding passen. Kleding lenen is gratis.”

Doesburg is een evenementenstad. Vooral in de zomer is er veel te doen, met onder andere Verrassend Doesburg, de Kadedagen en de Montmartre-markten, maar de Hanzefeesten hebben toch iets extra’s, meent Slokker. ,,Een braderie is leuk, maar die zijn overal. Een Hanzefeest kan alleen in een Hanzestad. De binnenstad van Doesburg is eeuwenoud en vormt het middeleeuwse decor”, zegt de Doesburger.

In 2023 wordt het Hanzefeest extra groot gevierd. Dan bestaat de Hanze 800 jaar. Slokker: ,,Dat doen we in samenwerking met de gemeente en ook andere Hanzesteden als Zutphen en Deventer pakken dan uit. In Doesburg zal het Hanzefeest waarschijnlijk op 2 dagen plaatshebben.”

Volledig scherm Hans Lubbers uit Doesburg als monnik, met op de achtergrond tientallen kostuums van de stichting Doesburgse Hanzefeesten. © Jan Ruland van den Brink

