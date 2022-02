Doesburgs kledingicoon Jos Gores na 50 jaar met pensioen: ‘Wij gaan fietsen’

Het zal even slikken zijn voor Jos Gores als hij op 30 april voor de allerlaatste keer de deur van zijn kledingzaak in de Doesburgse Meipoortstraat dichtdraait. Een halve eeuw was hij er zes dagen in de week te vinden. Eerst in dienst als verkoper van Frans Jansen herenmode en na de overname in 1987 als eigenaar van de winkel. ,,Maar het is goed zo. Het is klaar”, zegt Jos (69).