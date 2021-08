Doesburgse Kadedagen gaan door: langzaam terug naar oude normaal

Jan verloor vrouw en zoon binnen een maand aan dezelfde ziekte: ‘Het is een rotziekte’

14 augustus De stilte in huize Nederstigt in Etten is oorverdovend. Het verdriet voelbaar. In een maand tijd verloor echtgenoot Jan zijn vrouw Dorien en zijn zoon Koen aan een zeldzame spierziekte. En toch vindt hij dat het tijd is om met een verslaggever van De Gelderlander te praten over zijn vrouw en zoon, zijn verdriet, zijn onzekere toekomst.