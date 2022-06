Doesburgse Leo legt monumentaal dak vol zonnepanelen: ‘Anders wil hier geen hond meer wonen’

met video ‘Keileuk!’ Zutphense gevangenen proeven aan ‘Superboe­ren-voet­bal’ (en hopen zo werk te vinden)

Voetballen in een De Graafschap-shirt. Wie wil dat nou niet? Negen Zutphense gevangenen krijgen de kans. Via ‘professionele’ voetbaltrainingen probeert de betaaldvoetbalclub de gedetineerden aan een baan te helpen. Want als ze straks vrijkomen wacht een compleet ander leven. ,,Iedereen verdient een eerlijke kans.’’

12:00