Doesburgse mosterdfabriek verkocht: sprong in het diepe voor 26-jarige Aaltenaar

Forse groei WW-uitkerin­gen in Achterhoek, wel lager dan landelijk

26 januari DOETINCHEM - Het aantal werkloosheidsuitkeringen in de Achterhoek is in een jaar tijd met 20,3 procent gestegen. Eind december werden 3657 WW-uitkeringen verstrekt. In december 2019 telde de regio nog 616 uitkeringen minder, namelijk 3141.