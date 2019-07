Doetinchem debatteert over Laborijn: ‘Laat directie maar voelen hoe het is onheus bejegend te worden’

Video Kassa voor Zwarte Cross: groep vrienden haalt voor meters aan muntjes

19:01 LICHTENVOORDE - De camping van de Zwarte Cross is nu een paar uur open. De tenten staan klaar en de spullen zijn uitgepakt. Voor de campinggasten van de Zwarte Cross is het tijd voor het halen van festivalmuntjes. Een vermoedelijk uit Geesteren (OV) afkomstige groep bezoekers maakt het redelijk bont, want ze geeft in één keer 1380 euro uit.