Doetinchem geeft opdracht inhoud gifvaten op te slaan in containers

Oplossing gifschan­daal Doetinchem: loos het blusschuim in de rivier

17 oktober DOETINCHEM - Een opmerkelijke oplossing ligt in het verschiet rond een slepend conflict rond 1300 vaten met giftig blusschuim in Doetinchem: eerst filteren en dan lozen op de Oude IJssel of IJssel. Goedkoper dan verbranden, maar meer omstreden.