Doetinchem gelooft niet meer in streekomroep: ‘We moeten ons afvragen wat we zelf willen’

Mijn hobby ‘A'j plat könt praoten, mo'j 't ok können schrieven’

16 juli 'Als je dialect kunt spreken, moet je het ook kunnen schrijven", zegt Wim Epskamp (74) uit Ulft. In het Achterhoeks dialect: A'j plat könt praoten, mo'j 't ok können schrieven. Eigenlijk vindt Epskamp dat je in het dialect net zo snel moet kunnen spreken en schrijven als in het Standaardnederlands.