Doetinchem heeft blauw-witte zebrapaden. Mét Graafschap-logo!

videoDOETINCHEM - Wie in Doetinchem de straat oversteekt, kan al in de sfeer komen van de naderende nacompetitie in de eredivisie. De gemeente heeft op twee plekken de zebrapaden blauw-wit laten spuiten, de kleuren van de Doetinchemse eredivisionist De Graafschap.

De gemeente was op social media uitgedaagd om in Doetinchem een paar echte 'Zebra-paden’ aan te leggen. De Zebra's is de bijnaam van De Graafschap, vanwege de horizontale blauw-witte strepen op het tenue.

,,Mooi om nu op twee plekken van dit soort zebrapaden aan te leggen en op dit idee van de inwoners in te spelen’’, zegt wethouder Rens Steintjes van Doetinchem'. Op de Bilderdijkstraat is de oversteekplaats bij basisschool Het Noorderlicht in de kleuren van de Superboeren geschilderd.

‘We zijn toch allemaal Superboeren?’

Op de kruising Raadhuisstraat-Dr. Huber Noodtstraat-Rozengaardseweg, aan de rand van het centrum, zijn alle zebrapaden onder handen genomen. Op beide plekken zijn de oversteekplaatsen blauw-wit gespoten, met op de blauwe banen steeds in wit de G die het logo van de club vormt.

Arjenne Engelbarts, die langs de Bilderdijksrtaat haar hondje Noppes uitlaat, kan het nieuwe zebrapad wel waarderen. ,,Grappig hoor. We zijn toch allemaal Superboeren? Mijn zoon is heel erg fan van De Graafschap, via hem krijg ik wel het een en ander mee. De club heeft ook mijn sympathie.’’