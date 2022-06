Doetinchem houdt 3 miljoen euro over omdat vacatures niet kunnen worden ingevuld

Pas vertrokken wethouder Zutphen zette raad op verkeerde been over omstreden Kerkpad: ‘Schokkend’

De net opgestapte wethouder Laura Werger heeft de gemeenteraad op het verkeerde been gezet in de langlopende discussie over het Kerkpad in Warnsveld. Dat stelt een grote meerderheid van de raad. ,,Raadsleden zijn door de wethouder gebeld dat ze geen vragen moesten stellen over het Kerkpad.’’

31 mei