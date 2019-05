Doetinchem huldigt kampioenen Orion: ‘reclame voor het volleybal’

Het Achterhoekse Orion behaalde de landstitel door in het vijfde en beslissende play-offduel in Groningen van Lycurgus te winnen. Hoofdrol was er voor de afscheid nemende Joris Marcelis. Hij maakte het beslissende punt. In een heroïsche allesbeslissende wedstrijd trok Orion in vijf sets aan het langste eind tegen Lycurgus, nadat het 0-2 achter stond in sets.