Doetinchem krijgt Pop-up Sjop met spulletjes gemaakt door verstandelijk beperkten

In de Pop-up Sjop worden met name cadeau-artikelen aangeboden, die gemaakt zijn op de verschillende locaties voor dagbesteding van Elver. En vervolgens ook verkocht door de deelnemers. ,,Vorig jaar hebben we dat voor het eerst gedaan in Wehl. Dat was een groot succes. Probleem in Wehl was dat het winkeltje te klein was. Niet alleen voor de aanloop, maar ook sommige deelnemers konden er niet naar binnen. Dit keer pakken we het daarom nog een beetje groter aan en willen we ons gezicht laten zien in het centrum van Doetinchem. Daar is het ook lekker druk", weet woordvoerster Lineke Huiskes van Elver.