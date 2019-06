Doetinchem maakt zich zorgen nu Rijk met minder geld over de brug komt

Verdachte (18) van steekpar­tij Silvolde nog 90 dagen langer in de cel

14:43 SILVOLDE - De 18-jarige verdachte van de steekpartij in Silvolde, twee weken geleden, blijft negentig langer in de cel. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank dinsdag bepaald. Dat betekent dat de jongeman zeker nog tot medio september in voorarrest blijft voor de steekpartij in zijn woonplaats, op vrijdagavond 31 mei.