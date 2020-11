Doetinchem moet Iriszorg half miljoen euro teruggeven

Het bedrag is een gedeelte van de subsidie van bijna twee miljoen euro die Iriszorg in 2016 kreeg. Met het geld kon Iriszorg 33 plekken voor beschermd wonen overeind te houden. Dat jaar woonden echter maar 27 cliënten op een beschermde woonplek. De gemeente meende dat Iriszorg geld had overgehouden en eiste ongeveer half miljoen terug.



De Raad van State vindt dat niet terecht. De hoogste bestuursrechter is het eens met de instelling dat de subsidie niet verleend is voor het bezet houden van 33 plaatsen, maar voor het beschikbaar houden van deze woonplekken. Ook als ze niet zijn opgevuld kosten ze geld. De Raad van State wijst er verder op dat de gemeente de indicatiestellingen doet en het beste zicht heeft op het aantal beschermde woonplekken dat nodig. Een instelling als Iriszorg heeft daar vrijwel geen invloed op.



Bestuurder van Iriszorg Gio de Greef bestreed dat geld is overgehouden. De kwetsbare mensen die die geen beschermde woonplek hebben ingenomen maakten in 2016 gebruik van de dag- en nachtopvang. Daar maakte Iriszorg toen 390.000 euro verlies op, zei De Greef.