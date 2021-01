Doetinchem neemt noodlijdende topsporthal over: ‘Stichting laten ploffen is geen optie’

DOETINCHEM - De gemeente Doetinchem wil de noodlijdende topsporthal - ook wel bekend als de Saza-hal - over. Hierdoor wordt een faillissement voorkomen en kunnen de gebruikers (voor zover dat kan in tijden van corona) in de hal blijven sporten.

De hal heeft een exploitatietekort van 87.000 euro en dat tekort wil de gemeente overnemen, zo staat in het besluit van het college van b en w.

Daarnaast moet de gemeente structureel 178.000 euro uittrekken voor het draaiende houden van de hal. Onder de overname vallen ook vijf medewerkers die nu nog in dienst zijn van stichting Saza, de eigenaar van de topsporthal.

Particulier initiatief

De topsporthal is in de zomer van 2014 geopend. Opvallend was dat de hal een particulier initiatief is met als voornaamste trekkers Dick Chargois en Wim Dieleman. Chargois is nog altijd voorzitter van de stichting, die de hal nu over doet aan de gemeente.

,,We hebben voortdurend met tekorten te maken gehad”, zei Chargois eerder. ,,Onder meer omdat we de huren moeten vragen die verenigingen ook in Rozengaarde betaalden. Dat zijn geen commerciële tarieven. Ook konden we geen evenementen houden.”

Orion en Graafschap College

De volleyballers van Orion zijn de belangrijkste bespelers van de hal, die om die reden extra hoog (twaalf meter) is gebouwd. Daarnaast is het Graafschap College een belangrijke gebruiker. Het ROC betaalde in 2014 ook tien jaar huur vooruit, zodat de financiering voor de bouw van de hal rond kwam.

In totaal kostte de bouw destijds ongeveer zeven miljoen euro. Twee miljoen euro kwam van de provincie Gelderland. Daarnaast was er een lening van drie miljoen euro bij de Bank Nederlandse Gemeenten. De gemeente Doetinchem stond garant en moest meerdere keren bijspringen toen de topsporthal niet aan de verplichtingen kon voldoen.

Faillissement dreigde

Tijdens een gemeenteraadsvergadering in september 2020 werd duidelijk dat een faillissement dreigde voor de topsporthal. Stichting Saza had de hal te koop aangeboden aan de gemeente.

Wethouder Rens Steintjes gaf toen al aan de voorkeur te geven aan een ‘geruisloze overname’. Steintjes zei toen: ,,De topsporthal laten ploffen is geen optie, omdat er diverse verenigingen in zitten en er dus maatschappelijke belangen zijn. De impact zou enorm zijn.”

De topsporthal nam in 2014 de plek in van sporthal Rozengaarde, tot dan de belangrijkste sporthal van Doetinchem. De Bongerd op De Huet is de tweede sporthal van Doetinchem. Deze wordt, met de realisatie van een nieuwe Albert Heijn, nieuw gebouwd. De bouw begint in de loop van dit jaar. Verwacht wordt dat deze hal in 2023 of 2024 in gebruik wordt genomen.