Doetinchem praat over ‘corona-polsbandje’ voor toegang tot horeca

Supermarkt­bus­je en auto botsen in Doetinchem, beide voertuigen kunnen niet verder

30 september DOETINCHEM - Woon je in de Achterhoek en had je vanavond boodschappen besteld bij de Appie? Hopelijk had je dan nog avondeten in huis: een bestelbusje van de supermarktketen en een auto botsten donderdagmiddag op elkaar.