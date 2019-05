Doetinchem slaat plank mis met weigering woning

Ruimere rotondes, bredere weg en minder bomen moeten N315 veiliger maken

10:41 ZELHEM - Het vergroten van enkele rotondes, het verbreden van de weg en het kappen van een aantal bomen. Daarmee wil de provincie volgend jaar de weg van Doetinchem naar Ruurlo (N315) veiliger maken. In 2018 deed zich het derde dodelijke ongeval in drie jaar tijd voor op de provinciale weg. Daarbij kwamen in totaal vijf mensen om het leven.