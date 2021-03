Doetinchem totaal verdeeld over kwestie: winkels open op zondag?

Stichting IJsselland­schap wil omstreden landbouw­gif nog niet verbieden: ‘Dat is een gemiste kans’

10 maart Als het aan de nieuwe directrice van IJssellandschap ligt, dan wordt de omstreden onkruidbestrijder glyfosaat, beter bekend onder de merknaam Roundup, voorlopig niet verboden op de gronden die zij verpacht. Judith Snepvangers is iets meer dan een week in dienst als directrice van de stichting, die ongeveer 3800 hectare grond beheert, en zegt niets te zien in een verbod op individuele middelen als glyfosaat.