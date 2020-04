Doetinchem trekt in coronacrisis 4 miljoen uit voor aantrekkelijk maken centrum

Dit geld wordt uitgetrokken terwijl met name de horeca in de binnenstad gebukt gaat onder de coronacrisis.



Bewust, volgens wethouder Ingrid Lambregts: ,,Juist in deze tijd is het belangrijk verder te investeren in de aantrekkingskracht van de binnenstad. Door bezoekers te verleiden langer in de binnenstad te verblijven, wordt er meer uitgegeven. Dat is gunstig voor de ondernemers van onze mooie binnenstad, die momenteel een moeilijke tijd doormaken.”

Piet Oudolf

Het park krijgt de naam Park of Dutch Dreams en ontstaat uit een samenwerking van tuinarchitecten onder wie Nico Wissing en Piet Oudolf. Behalve groen komt er ook een paviljoen met daarin plek voor daghoreca.

Het park moet de beleving van de Oude IJssel vergroten. Dat was een van de wensen die in 2014 en 2015 voortkwam uit het onderzoek onder mensen die wonen en werken in het Doetinchemse centrum. Dat leidde tot het aanvalsplan binnenstad, waar ook de financiële middelen (een raadsbesluit uit 2018) die nu worden ingezet uit voort komen.

Gaswal 30 kilometerzone

De wens om de Oude IJssel bij het centrum te trekken is niet zo groot dat is besloten de weg die ertussen ligt - de Gaswal en de C. Missetstraat - af te sluiten. Daartoe werden een aantal proeven gedaan in 2017 door de weg af te sluiten. Ondanks dat de problemen gering bleken werd besloten de weg autoluw te maken.

Dat gaat nu ook gebeuren. Op de Gaswal en de C. Missetstraat mag straks niet harder dan 30 kilometer per uur worden gereden. Ook wordt de weg smaller en wordt het makkelijker voor voetgangers om over te steken.