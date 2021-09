Doetinchem verbiedt voeren dieren: ‘Brood is slecht voor ze en ze gaan er meer van poepen’

Sander en Marga uit Neede emigreer­den Down Under: ‘We leven al 15 jaar onze droom in Australië’

19 september NEEDE/WOODEND - Hun zoontje Roderick is pas vijf maanden oud als Sander en Marga in 2006 uit Neede naar Australië vertrekken. Vijftien jaar later hebben ze nog geen moment spijt van hun avontuur. „We leven onze droom hier Down Under.”