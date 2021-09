Doetinchem verliest weer ervaren raasdlid: Hans Boerwinkel (SP) stopt na verkiezingen

Boerwinkel is bezig aan zijn achtste jaar als raadslid. In 2014 maakte de voormalige eigenaar van een kinderspeelgoedzaak in de Doetinchemse binnenstad zijn entree, hij werd direct fractieleider van de SP. Samen met Kroon voerde Boerwinkel sindsdien de oppositie aan in Doetinchem. Beiden zijn zeer uitgesproken en behoren tot de opvallendste en kritische politici in de stad.