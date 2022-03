Doetinchem volop verder met The Passion ná tv-spektakel: ‘Op 14 april begint het voor ons pas’

DOETINCHEM - Doetinchem gaat ook ná de uitzending van The Passion volop verder met het tv-spektakel. Zo komt er een mini-theaterfestival in het centrum, trekt het verlichte kruis door wijken en dorpen in de gemeente, wordt op 14 april op verschillende plekken samen gekeken én wordt een app gelanceerd.

,,De tv-uitzending op 14 april (de vrijdag voor Pasen, red.) is voor ons niet het einde, dan begint het voor ons pas”, zegt de Doetinchemse wethouder Hans Dales (Cultuur).



Projectleiders zijn Esther Ruesen (Stadsmuseum) en Sjoerd Weikamp (ondernemer en rvc-lid De Graafschap). ,,Het verhaal van The Passion sluit aan bij Doetinchem en de Achterhoek, dat is met vereende krachten mooie dingen realiseren”, zegt Weikamp.

Mini-theaterfestival

Het meest spectaculaire is een mini-theaterfestival op het Simonsplein en in de Grutstraat in het stadscentrum, dat eind juni of begin juli wordt gehouden. ,,Met her en der kleine podia waarop bekende streekgenoten het Passion-verhaal op z’n Achterhoeks vertellen. Met een knipoog”, zegt Ruesen. ,,Ook zijn er optredens, van muziek tot dans, dj’s en koren. Allemaal uit de regio.”

Al eerder begint een rondreizend evenement met een replica van het verlichte kruis uit The Passion. ,,We gaan daarmee de wijken en dorpen in, om in een talkshowsetting ideeën op te halen voor mooiere wijken en dorpen”, zegt Weikamp. Voor de realisatie daarvan komt er een sociaal fonds, waarvoor minimaal honderd Doetinchemse bedrijven worden benaderd om elk 500 euro in te leggen.

Verder komt er een digitale, interactieve toer door Doetinchem, die mensen kunnen volgen via een app, om zo het verhaal achter de stad te ontdekken.

The Passion is één van de grootste tv-spektakels van Nederland, vorig jaar trok het meer dan 2,5 miljoen kijkers. Alle info over de evenementen die Doetinchem hieromheen houdt, staat op doetinchem.nl/passion