Doetinchem vraagt uitstel accountantsverklaring in verband met fraudeur

Burgemees­ter moet op het matje komen na weren van de kermis in de binnenstad van Zutphen

13:38 Zijn er deskundigen geraadpleegd over de haalbaarheid van een anderhalvemeter-kermis in de binnenstad van Zutphen? Een groot deel van de gemeenteraad vermoedt van niet en denkt dat het de mening is van de burgemeester zelf. Ze roepen burgemeester Annemieke Vermeulen daarom op het matje.