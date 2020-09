Doetinchem wil half miljoen terug van verslavingsinstelling Iriszorg

Het bedrag waar het om gaat is een kwart van de totale gemeentelijke subsidie van 2016. In dat jaar kreeg Iriszorg van Doetinchem bijna twee miljoen euro om 33 plekken voor beschermd wonen overeind te houden. Dat jaar woonden echter maar 27 cliënten op een beschermde woonplek. ,,We gebruiken ons gezond verstand’’, zei een woordvoerder van de gemeente donderdag in Den Haag. ,,Iriszorg is goedkoper uit geweest in 2016. Het is dan niet zo dat je dat geld kunt houden’’.