Doetinchem wil onderzoek naar sociale dienst Laborijn vanuit Laborijn

Veur Altied op tournee langs Achterhoek­se filmhuizen

28 februari DOETINCHEM - De theatervoorstelling Veur Altied over 65 jaar De Graafschap gaat op tournee langs Achterhoekse filmhuizen. Het gaat om een filmregistratie van de voorstelling, gemaakt door filmmaker Patrick Spoel. De film is als eerste te zien op 23 maart in De Gruitpoort in Doetinchem.