Doetinchem wil per geval bekijken of bermmonument kan blijven staan of niet

Berkelland: ‘70 gegadigden voor proef 10 tiny hou­ses-plaat­sen in Eibergen’

15 juni BORCULO/EIBERGEN - Er is volop belangstelling voor de pilot met 10 tiny houses-plekken voor een periode van 10 jaar in Eibergen. Inmiddels zijn er zelfs 70 gegadigden. Dat meldt de gemeente Berkelland dinsdagmiddag bij de presentatie van de afsluiting van een haalbaarheidsonderzoek. Berkelland zet het project aan de Zwilbroekseweg in Eibergen door.