Doetinchem wil stedenband met Oekraïne, alleen Forum is tegen

Wethouder Zutphen is collega’s zat en stopt per direct: ‘Onderzoek grensover­schrij­dend gedrag in geniep besproken’

Laura Werger legt haar functie als wethouder per direct neer in Zutphen. Sinds er een onderzoek naar haar is ingesteld vanwege vermeend grensoverschrijdend gedrag botert het al langer niet tussen Werger (VVD) en haar collega-wethouders. ,,In een dergelijke omgeving kan en wil ik niet langer functioneren.’’

24 mei