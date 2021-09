Doetinchem zegt ‘nee’ op vraag COA om vluchtelingen op Kruisberg op te vangen

KNVB blundert in zaak-Huntelaar: spits speelde toch wél illegaal in kelderklas­se

29 september Klaas-Jan Huntelaar (38) heeft zondag toch wél illegaal meegespeeld in het zesde team van amateurclub HC’03 uit Drempt. Oorzaak is een fout in de computersystemen van de KNVB.