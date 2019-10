Doetinchem zet monument te koop vanwege bezuiniging

Bestuurder vergeet handrem: auto rolt water in Doetinchem in

12:33 DOETINCHEM - Een auto is dinsdagmorgen in het water beland langs het Jaagpad in Doetinchem. Het voertuig is vanaf een hellinkje het water in gerold, zo laat de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) weten.